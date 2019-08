Calciomercato, le ultime: Pavlovic non supera le visite mediche, nome nuovo per la fascia della Fiorentina

CALCIOMERCATO – Il calciomercato entra nella sua fase decisiva, in attesa dell’inizio della Serie A. La Lazio ha trovato un intoppo nell’affare Pavlovic. Il difensore centrale serbo, in arrivo dal Partizan Belgrado, ha sostenuto in mattinata le visite mediche e, secondo quanto riportato da “Il Messaggero”, non le ha superate. Sono previsti nuovi controlli lunedì per un affare che a questo punto è seriamente a rischio.

Ufficiale lo scambio tra Spal e Chievo, tra Tomovic e Vaisanen. Questo il comunicato: “La Spal comunica di aver acquisito dall’A.C. ChievoVerona le prestazioni sportive del calciatore Nenad Tomovic. Il difensore serbo arriva in biancazzurro con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Contestualmente la Spal comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’A.C. ChievoVerona le prestazioni sportive di Sauli Vaisanen”.

Nome nuovo per la fascia sinistra della Fiorentina. Con Biraghi in uscita (Inter), i viola hanno messo gli occhi su Marvin Plattenhardt. Il terzino dell’Herta Berlino, come riportato da Sky, è il nome in cima alla lista.

Cessione per l’Udinese, che comunica “la cessione a titolo temporaneo con diritto di riscatto dell’attaccante croato Stipe Perica al Royal Excel Mouscron, in Belgio”. Con la maglia bianconera Perica ha disputato il triennio 2015-2018 totalizzando 71 presenze impreziosite da 11 reti. La Società “augura al giocatore una stagione ricca di soddisfazioni”.

Il Milan comunica “di aver ceduto, a titolo temporaneo annuale, le prestazioni sportive dell’attaccante Riccardo Forte al Piacenza Calcio 1919”. Il club “augura al calciatore le migliori soddisfazioni sportive per la prossima stagione”.