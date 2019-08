Calciomercato, le ultime: Perisic vicino al Bayern Monaco: altro centrocampista per l’Udinese

Ultime importanti trattative di calciomercato, novità nelle ultime ore. Il croato Ivan Perisic non rientra più nei piani dell’Inter, la decisione di Antonio Conte è stata molto chiara, nel 3-5-2 non c’è molto spazio. I nerazzurri hanno chiuso nelle ultime ore il grande colpo Lukaku ed adesso devono muoversi anche in uscita, Perisic, sarà sicuramente uno dei primi a partire. Importanti contatti con il Bayern Monaco, la trattativa è in stato avanzato, accordo quasi raggiunto per il prestito oneroso. Si appresta dunque a terminare l’avventura con l’Inter per Perisic, tanti alti ma anche alcuni bassi soprattutto nell’ultima stagione. Dopo Walace continua a muoversi l’Udinese, occhi sul centrocampista Nicolas Dominguez del Velez.