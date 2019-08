Calciomercato, le ultime: incontro Sarri-Dybala, innesto e cessione per il Genoa, si muove l’Udinese

Inizia un’altra importante giornata di calciomercato, le squadre del massimo campionato si muovono per rinforzare le rose. Continua a tenere banco il futuro di Nainggolan, c’è l’accordo tra la Fiorentina e l’Inter ma il belga continua a spingere per il ritorno al Cagliari, il club sardo ha però problemi per il pagamento dell’ingaggio. L’Udinese è alla ricerca di un centrocampista, occhi puntati su Walace dell’Hannover. Nuovo innesto in casa Genoa, si tratta di Kevin Agudelo, classe ’98 dell’Atletico Huila, operazione da circa 2 milioni di euro. Ervin Zukanovic lascia Genova e vola in Arabia Saudita. Al-Ahli Saudi annuncia attraverso Twitter l’arrivo del 32enne difensore bosniaco. La Spal segue Leris del Chievo, il portiere Ochoa si è offerto al Lecce ma per il momento è una situazione fredda.

“La Societa’ Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto di Gastón Brugman Duarte dal Delfino Pescara 1936. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022″. Lo rende noto la societa’ ducale con una nota sul proprio sito. “Contestualmente il Parma Calcio 1913 comunica la cessione a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto del giocatore Matteo Brunori e la cessione a titolo temporaneo annuale dei giocatori Alessandro Martella e Fabian Pavone al Delfino Pescara 1936”. “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica l’acquisizione dal Parma a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020 con diritto di opzione e contro opzione delle prestazioni sportive di Alessio Sergio Fernando Da Cruz”.

Nel frattempo Paulo Dybala è arrivato a Torino, l’argentino è al centro della trattativa per lo scambio con il Manchester United che riguarda anche Lukaku. L’attaccante, in t-shirt bianca e cappellino nero, ha sorriso senza lasciare dichiarazioni e nel pomeriggio incontrerà Sarri. Nel frattempo i social si scatenano con i tifosi che hanno lanciato l’hashtag: “Dybala non si tocca”. Amaro il commento di un utente: “Mi chiedo chi dei Giganti (Totti, Del Piero, Zanetti, …) si sarebbe salvato nell’epoca delle plusvalenze e del FairPlay finanziario. DybalaNonSiTocca. Tristezza”.

“Quindi si insiste a vendere uno come Dybala? Paulo in 4 anni alla #Juventus ha segnato 78 gol nonostante l’ultimo anno a centrocampo… Un certo Alex Del Piero ne aveva segnati 79… Ma in 5 anni. Presidente non scherziamo PAULO E’ IL FUTURO PAULO E’ UNICO, DybalaNONsiTOCCA”.