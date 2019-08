Ultime ore caldissime di calciomercato, sono arrivate novità importanti, trattative concluse in Italia ed all’estero. E’ Giovanni Lo Celso il colpo del Tottenham nell’ultimo giorno di mercato in Premier, innesto dal Betis Siviglia, operazioni da 16 milioni di euro per il prestito, con riscatto fissato a 30 milioni. Fatta anche per Ryan Sessegnon. Considerato una delle promesse del calcio inglese, l’esterno sinistro 19enne è arrivato dal Fulham per una cifra di circa 27 milioni di euro. Rinforzo in difesa per l’Arsenal. innesto dal Celtic dello scozzese Kieran Tierney. Secondo la stampa inglese il calciatore 22enne è stato pagato 27 milioni di euro. “Siamo entusiasti che Kieran si sia unito a noi – ha raccontato il tecnico dei Gunners Unai Emery – E’ un giocatore di grande talento che continuerà a crescere e va ad aumentare le nostre opzioni difensive”. L’ex attaccante del Milan Patrick Cutrone indosserà la maglia numero 10 del Wolverhampton.

L’Hellas Verona comunica di aver ceduto Jure Balkovec all’Empoli. Il difensore sloveno si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione. Kevin Agudelo è ufficialmente un calciatore del Genoa, innesto dal Deportivo Atlètico Huila, a titolo definitivo, il calciatore si sta già allenando con i nuovi compagni nel ritiro della squadra in Emilia Romagna. Skrtel può considerarsi un nuovo calciatore dell’Atalanta, superata la concorrenza di Caceres, l’ex Liverpool presto sarà a disposizione di Gasperini. Nuovo colpo della Fiorentina, è fatta per il centrocampista del Bologna Pulgar. Praet dalla Sampdoria al Leicester per 20 milioni di euro.