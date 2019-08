Calciomercato, le ultime trattative: Malcom ufficiale allo Zenit, cessione Torino, doppia uscita Catania

E’ ufficiale il trasferimento di Malcom dal Barcellona allo Zenit San Pietroburgo. I due club hanno annunciato di aver raggiunto un accordo. Lo Zenit verserà 40 milioni di euro più 5 milioni in bonus ai blaugrana, ai quali è garantita una percentuale in caso di vendita futura del brasiliano. Malcom, arrivato a Barcellona nell’estate 2018 dopo essere stato vicinissimo alla Roma, ha collezionato 24 presenze e quattro reti in tutte le competizioni nell’ultima stagione.

Secondo la stampa inglese, il Manchester United e il Leicester hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Harry Maguire al club dell’Old Trafford. I Red Devils verserebbero nelle casse delle Foxes 80 milioni di sterline, poco più di 87 milioni di euro, facendo del centrale della nazionale inglese il difensore più costoso della storia del calcio. Nel fine settimana il 26enne giocatore sarà sottoposto alle visite mediche, poi firmerà il contratto con lo United, per la gioia di Solskjaer che lo aveva inserito in cima alla lista dei rinforzi.

Il Torino ha ceduto al Reading Fc l’attaccante Lucas Boyé. Lo comunica il club granata in una nota. L’argentino si trasferisce a titolo temporaneo con opzione di riscatto da parte del club inglese.

Doppia cessione in casa Catania, salutano Cianco e Manneh, che vanno alla Carrarese: il primo a titolo definitivo, il secondo in prestito.