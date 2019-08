Calciomercato, il valzer di attaccanti: la risposta di Mandzukic al Psg, svolta Samp e Lecce

Ultime ore caldissime di calciomercato, la finestra estiva sta per andare in archivio e quindi le squadre di Serie A sono pronte a piazzare gli ultimi colpi. In particolar modo sempre più attivo il valzer degli attaccanti con il puzzle che sta per incastrare tutti i pezzi. Partiamo da un rifiuto, Mario Mandzukic ha detto no al Psg, il club francese aveva pensato allo juventino dopo gli infortunio di Cavani e Mbappè, il croato ha però detto di no, ha deciso di rifiutare ogni proposta, non ha intenzione di spostarsi negli ultimi giorni di mercato, se ne riparlerà eventualmente a gennaio. L’Inter si è inserito per Llorente, già nel mirino del Napoli si profila un testa a testa. Ma si muovono anche le piccole e medie squadre. Alla fine a spuntarla per Defrel dovrebbe essere il Sassuolo, l’attaccante si prepara dunque al ritorno, i neroverdi hanno superato la concorrenza di Cagliari e Sampdoria. Nessun problema per i blucerchiati che hanno intenzione di piazzare un doppio colpo, Simeone dalla Fiorentina e Rigoni dallo Zenit. Il Cagliari vira dunque su Eder ma l’ingaggio rappresenta l’ostacolo principale, il Lecce ha intenzione di chiudere per Cerri.