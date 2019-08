Nuovo scandalo calcioscommesse, quattro calciatori squalificati a vita [NOMI e DETTAGLI]

Nuovo scandalo calcioscommesse e pesanti provvedimenti che sono arrivati nelle ultime ore. Mano pesantissima da parte della Confederazione calcistica asiatica, nel dettaglio quattro calciatori sono stati accusati di aver condizionato o addirittura truccato alcune partite della Coppa AFC 2017 e 2018, la seconda competizione asiatica per club. Quattro calciatori in tutto (tre del Kirghizistan) sono stati riconosciuti colpevoli di aver contribuito a modificare l’esito di alcune partite dei rispettivi club,tra questi anche il nazionale Kursanbek Sheratov, e il portiere del Tagikistan Abduaziz Mahkamov, per tutti è scattata la squalifica a vita.