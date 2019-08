Caso Nkoulou, la Roma risponde al Torino: il duro comunicato del club giallorosso

“In merito alle dichiarazioni del presidente del Torino FC Urbano Cairo, riportate da alcuni organi di stampa, la Roma precisa di non aver mai contattato alcun calciatore del Torino e di non essere interessata ad alcun tesserato della società granata”. E’ questa la dura replica della Roma con una nota sul sito ufficiale del club in risposta al presidente del Torino che ieri aveva detto: “La Roma non può contattare i nostri giocatori perché c’è un impegno scritto e per ogni contatto che hanno con i nostri giocatori devono pagare una penale di 900 mila euro”. Il difensore del Torino non è sceso in campo nella partita di campionato contro il Sassuolo, condizionato dalle voci di mercato delle ultime settimane.