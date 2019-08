Cessione Sampdoria, non è ancora fatta ma l’accelerata è arrivata: tutti i dettagli

CESSIONE SAMPDORIA – Si avvicina l’inizio del campionato di Serie A ma in casa Sampdoria a tenere banco è anche e soprattutto il futuro del club. Nelle ultime ore sono circolate voci su una cessione societaria già avvenuta, la verità è che la trattativa con CalcioInvest LLC guidato da Gianluca Vialli è in stato avanzato ma manca ancora l’accordo definitivo. Il gruppo guidato dall’ex attaccante blucerchiato ha alzato l’offerta, Ferrero aveva fissato il valore in 100 milioni euro, serve ancora uno sforzo per la definitiva fumata bianca. I tempi non si preannunciano comunque immediati ed a rimetterci potrebbe essere la squadra ed il calciomercato, la rosa ha bisogno ancora di qualche innesto ma con la situazione societaria ancora da definire risulta difficile operare sul mercato. Ma il passaggio di proprietà risulta al momento l’aspetto principale per provare a programmare al meglio il futuro.