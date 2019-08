Champions League 2019-2020, le fasce: le possibili avversarie delle 4 italiane

CHAMPIONS LEAGUE – Ci si prepara ad un’altra entusiasmante stagione di Champions League. Tante le squadre già qualificate alla fase a gironi, tra queste 4 italiane: Juventus, Napoli, Inter e Atalanta. I bianconeri sono ormai un’habitué della competizione e puntano come sempre a vincerla, con un allenatore nuovo e con un paio di nuovi acquisti che hanno già calcato questi palcoscenici. Il Napoli arriva con lo stesso gruppo dell’anno scorso, dove ha ben figurato con le buone prestazioni contro Liverpool e Psg nella fase a gironi. L’Inter, tornata in Champions nella scorsa stagione, si è riconfermata e con Antonio Conte in panchina e Romeu Lukaku davanti punta a disputare un buon torneo. Debutto assoluto per l’Atalanta di Gasperini. Una favola quella dei bergamaschi, che affronteranno grandi campioni in palcoscenici altrettanto importanti. Noi italiani abbiamo 4 squadre, una per fascia: Juventus in prima, Napoli in seconda, Inter in terza e Atalanta in quarta. Le favorite per la vittoria finale sono le solite note: il Liverpool, vincitore della scorsa edizione, il Barcellona, dopo gli ultimi deludenti anni, il Real Madrid, con rinnovate ambizioni, la Juventus e il Manchester City, le eterne promesse non mantenute (almeno finora). Occhio anche a Psg e Bayern Monaco. Il sorteggio per la fase a gironi si terrà il 29 agosto 2019, alle 18:00, al Grimaldi Forum di Monaco. La formula è sempre la stessa: le 32 squadre verranno divise in 8 gironi da 4, con la limitazione che le squadre della stessa Nazione non possono andare nello stesso gruppo. Si prospetta un girone abbordabile per la Juventus, proibitivo per l’Atalanta, che comunque ha tutte le carte in regola per giocarsela e chissà che per una volta le italiane non abbiano un po’ di fortuna con i sorteggi. Le mine vaganti in seconda fascia sono Borussia Dortmund e Tottenham, in terza Valencia e Bayer Leverkusen, in quarta occhio al Lipsia. Le avversarie più facili da affrontare sono Zenit in prima fascia, Benfica in seconda, Genk in terza Abbordabili sulla carta anche le suqadre che arriveranno dai playoff sia in terza che in quarta fascia.

LE FASCE DEL SORTEGGIO

PRIMA FASCIA DEFINITIVA

Liverpool ⭐⭐⭐⭐⭐

Barcellona ⭐⭐⭐⭐⭐

Manchester City ⭐⭐⭐⭐⭐

Juventus ⭐⭐⭐⭐⭐

Bayern Monaco ⭐⭐⭐⭐

Paris Saint-Germain ⭐⭐⭐⭐

Chelsea ⭐⭐⭐

Zenit San Pietroburgo ⭐⭐

SECONDA FASCIA (PROVVISORIA)

Real Madrid ⭐⭐⭐⭐⭐

Atletico Madrid ⭐⭐⭐⭐⭐

Napoli ⭐⭐⭐⭐

Tottenham Hotspur ⭐⭐⭐⭐

Borussia Dortmund ⭐⭐⭐⭐

Lione/Ajax ⭐⭐⭐/⭐⭐⭐⭐

Benfica ⭐⭐⭐

Shakhtar Donetsk ⭐⭐

TERZA FASCIA (PROVVISORIA)

Inter ⭐⭐⭐⭐⭐

Valencia ⭐⭐⭐⭐

Bayer Leverkusen ⭐⭐⭐⭐

Lione/Apoel ⭐⭐⭐/⭐⭐

Salisburgo ⭐⭐⭐

Lokomotiv Mosca ⭐⭐

Genk ⭐⭐

QUARTA FASCIA (PROVVISORIA)

Lipsia ⭐⭐⭐⭐⭐

Atalanta ⭐⭐⭐⭐⭐

Lille ⭐⭐⭐⭐

Galatasaray ⭐⭐⭐

PLAYOFF

Olympiakos/Krasnodar ⭐⭐⭐/⭐⭐

Rosenborg/Dinamo Zagabria ⭐⭐/⭐⭐⭐

Brugge/Lask Linz ⭐⭐⭐/⭐

Young Boys/Stella Rossa ⭐⭐/⭐⭐

Slavia Praga/Cluj ⭐⭐/⭐⭐