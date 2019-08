Champions League: la reazione dei club italiani dopo i sorteggi, da Conte a Cristiano Ronaldo

“Sorteggio? Buono, difficile come sempre, ma sono molto fiducioso nella mia squadra, non vedo l’ora”. Sono le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo a Sky dopo il sorteggio di Champions. “Ci sono tante squadre che vogliono vincere, è sempre dura, ma non vedo l’ora di iniziare, sono molto positivo, faremo veramente bene in questa stagione”, ha aggiunto Cr7 che sull’inizio di stagione ha aggiunto: “l’inizio della stagione è sempre duro, abbiamo un nuovo sistema, un nuovo allenatore, nuovi giocatori, siamo in un processo è normale”. Poi parla Nedved soffermandosi su Sarri: “per queste prime due partite di Serie A era giusto che Sarri restasse fuori per ristabilirsi: con la polmonite non si scherza. Credo che lo rivedremo in panchina subito dopo la sosta per le nazionali”.

“La nostra squadra è stata costruita per tornare ad essere protagonisti, e questa è la nostra intenzione. Da qui la scelta di prendere Conte e fare il gruppo che stiamo facendo, speriamo di essere all’altezza. L’obiettivo è fare un bel girone e centrare la qualificazione agli ottavi, poi vedremo dove possiamo arrivare”. Sono le dichiarazioni del vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ai microfoni di Sky Sport. “Sappiamo il potenziale del Barcellona, le altre due (Borussia Dortmund e Slavia Praga, ndr) sono squadra con cui possiamo confrontarci tranquillamente – ha aggiunto il dirigente argentino – Speriamo di arrivare a questo appuntamento nel migliore dei modi. Siamo soltanto all’inizio, il percorso di Antonio (Conte, ndr) è appena iniziato, vediamo di arrivare agli ottavi, dopo inizia un’altra competizione”.

“Meglio dello scorso anno, ma comunque un girone difficile. Siamo fiduciosi”. Questo il commento, sul profilo Twitter della società, del tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti.

“La Champions League e’ unica. Ci aspettano partite difficili ma ci faremo trovare pronti: sara’ emozionante sfidare il Genk”. Cosi’, su Twitter, il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly.

“Mi sembra ancora di sognare, oggi è servito per calarsi nella realtà e capire quanto è importante questa competizione. Sarà difficile ripetersi, speriamo di fare bella figura”. Così il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

“Un girone di prestigio e stimolante. Lo sara’ sicuramente anche per i nostri avversari”. Cosi’ il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, sul profilo Twitter.