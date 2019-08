Champions League, la Uefa rinvia la riforma: posticipato l’incontro con Eca e Leghe europee

La Uefa ha rinviato a data da destinarsi il cruciale vertice con i top club d’Europa e le Leghe con al centro il discusso progetto di riforma della Champions League e delle altre competizioni europee. Il summit, originariamente previsto per l’11 settembre presso la sede della Uefa a Nyon, avrebbe dovuto riunire l’Eca, la European Club Association e le Leghe europee.

Ma in una lettera visionata da Afp e inviata al presidente dell’Eca, Andrea Agnelli e al capo delle leghe europee Lars-Christer Olsson, il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ha dichiarato di aver “deciso di rinviare la riunione dell’11 settembre. Attualmente – spiega il numero uno dell’organo di governo del calcio europeo – stiamo raccogliendo risposte dalle nostre associazioni nazionali e sento, più in generale, che una nuova discussione ora sarebbe prematura, in un momento in cui stiamo analizzando risposte e proposte provenienti da diverse parti”.

Ceferin ha aggiunto di non “aspettarsi di prendere una decisione quest’anno” sulle modifiche al format delle competizioni europee per club a partire dal 2024. Non è stata ancora fissata una nuova data.