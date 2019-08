Chelsea, finalmente! Prima vittoria stagionale per i blues di Frank Lampard [RISULTATI E CLASSIFICA]

Norwich-Chelsea si è appena conclusa. Terminato il secondo match della terza giornata di Premier League. Dopo una sconfitta ed un pari, arriva il primo successo per i blues di Frank Lampard, ma non senza fatica. Protagonista Abraham, che con una doppietta trascina i londinesi alla vittoria per 2-3. E’ suo il primo gol al 3′ minuto, risponde però Cantwell tre giri di lancetta dopo. Al 17′ Mount riporta avanti il Chelsea, che però alla mezz’ora viene ripreso da Pukki. Una ripresa, perlomeno in termini di gol, più tranquilla rispetto al primo tempo, con l’unica rete – quella decisiva – sempre di Abraham al minuto 68′.

RISULTATI 3^ GIORNATA

VENERDI’

Aston Villa – Everton 2-0

SABATO

Norwich City – Chelsea 2-3

ore 16

Brighton – Southampton

Manchester Utd – Crystal Palace

Sheffield Utd – Leicester

Watford – West Ham

ore 18.30

Liverpool – Arsenal

DOMENICA

ore 15

Bournemouth – Manchester City

ore 17.30

Tottenham – Newcastle

Wolverhampton – Burnley

CLASSIFICA: Arsenal, Liverpool 6 punti; Aston Villa, Bournemouth, Brighton, Chelsea, Everton, Manchester City, Manchester Utd, Sheffield Utd, Tottenham 4; Burnley, Norwich 3; Leicester, Wolverhampton 2; Crystal Palace, West Ham 1; Southampton, Watford, Newcastle 0.