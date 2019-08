Chievo-Empoli streaming, ecco dove guardare la diretta della partita

Chievo-Empoli streaming – L’anticipo della seconda giornata di Serie B mette di fronte due delle retrocesse della scorsa stagione: i veneti ed i toscani. Esordi contrapposti per le due compagini: il Chievo ha perso a Perugia dopo essere passata in vantaggio, l’Empoli ha battuto di misura la Juve Stabia davanti ai propri tifosi. Si prospetta una partita già interessante seppur ancora poco indicativa per il prosieguo della stagione. Se infatti i padroni di casa non hanno pubblicamente annunciato di puntare alla promozione, gli ospiti sono tra le squadre seriamente candidate al salto di categoria, dopo la sfortunata retrocessione. La partita sarà trasmessa in diretta tv streaming su Dazn.