“Fossi la Juventus terrei Higuain. È l’attaccante ideale per giocare con Ronaldo, scommetterei di nuovo su di lui. Non so se la Juventus avrà problemi di bilancio, certo è che il monte ingaggi è sensibilmente aumentato. Si ha l’impressione che sia un po’ in difficoltà perché ha la necessità di vendere i vari Khedira, Matuidi, Mandzukic e via dicendo“. Sono le parole, a Radio Sportiva, di Ciccio Graziani, che commenta così il mercato della Juve.