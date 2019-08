Ciliverghe, ufficiale l’arrivo di un giovane portiere

Il Ciliverghe Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del portiere Stefano Magoni. L’estremo difensore, classe 2002, giunge dall’Orceana dove ha disputato da titolare in Eccellenza lo scorso campionato e ricoprirà il ruolo di secondo portiere in prima squadra dopo aver superato il periodo di prova nel corso del ritiro.

“Stefano è un prospetto di grande qualità, – dichiara il direttore sportivo Danilo Facchinetti – quando nella passata stagione l’ho visto all’opera ho subito pensato di portarlo al Ciliverghe sia per l’immediato che per il futuro essendo un giocatore classe 2002 su cui possiamo lavorare quest’anno in prospettiva futura. In rosa contiamo adesso due elementi del 2002 come portieri di grande prospettiva, Stefano avendo già disputato quasi un campionato intero da titolare in una categoria importante come l’Eccellenza è più pronto rispetto a Cominelli, ma abbiamo la certezza di avere due talenti tra le mani, questo perché il progetto del Ciliverghe non è improntato solo sul presente, ma anche sui prossimi passi”.

“Avere l’opportunità di compiere così giovane un salto di categoria nella terza realtà della provincia è una grande occasione, – le parole di Stefano Magoni – devo ringraziare il direttore per la fiducia. Adesso starà a me lavorare sul campo, colmare quel gap che c’è con i miei compagni di reparto, lavorando per il futuro e per farmi trovare pronto all’occorrenza già nell’immediato. L’ambiente qui è ottimale per crescere, il gruppo mi ha subito fatto sentire come a casa e questo per un giovane è importantissimo”.