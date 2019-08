City-Tottenham, è successo di nuovo: la Var annulla gol ai Citizens allo scadere, finisce 2-2 [FOTO]

City-Tottenham, è successo di nuovo. Il big match di Premier League si è concluso sul 2-2 ma, così come nel ritorno della semifinale dell’ultima Champions, urlo strozzato in gola per la squadra di Guardiola, che si è vista annullare dal Var una rete al 92′ di Gabriel Jesus per un fallo di mano

La gara che si infiamma fra il 20′ e il 23′, col botta e risposta fra Sterling e Lamela: stacco vincente dell’attaccante inglese sul cross di De Bruyne, pari dell’ex giallorosso che la piazza da fuori sorprendendo Ederson. Il City torna avanti al 35′ con Aguero, pronto alla deviazione sotto porta su un altro assist di De Bruyne, ma nella ripresa gli Spurs acciuffano di nuovo il pari, stavolta con Lucas Moura che, entrato 19 secondi prima per Winks, salta in mezzo all’area sull’angolo di Lamela e gela l’Etihad. In alto la FOTOGALLERY del match.

RISULTATI 2^ GIORNATA

SABATO

Arsenal – Burnley 2-1

Aston Villa – Bournemouth 1-2

Brighton – West Ham 1-1

Everton – Watford 1-0

Norwich City – Newcastle 3-1

Southampton – Liverpool 1-2

Manchester City – Tottenham 2-2

DOMENICA

Sheffield Utd – Crystal Palace ore 15

Chelsea – Leicester ore 17.30

LUNEDI’

Wolverhampton – Manchester Utd ore 21

CLASSIFICA: Arsenal, Liverpool 6 punti; Bournemouth, Brighton, Everton, Manchester City, Tottenham 4; Burnley, Manchester Utd, Norwich 3; Crystal Palace, Leicester, Wolverhampton, Sheffield Utd, West Ham 1; Southampton, Watford, Aston Villa, Newcastle, Chelsea 0.