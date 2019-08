Clamoroso Bolton, potrebbe sparire dal calcio inglese [DETTAGLI]

Una delle società più antiche d’Inghilterra potrebbe presto sparire dal calcio inglese: si tratta del Bolton Wanderers. Il club ha soltanto quattordici giorni di tempo per dare garanzie alla English Football League sulla propria solidità finanziaria e perfezionare l’iscrizione al campionato di terza divisione (League One, ndr).

Questo è solo il secondo caso e segue infatti ad un fallimento già certificato di un altro storico club britannico, il Bury, che non è riuscito a rispettare la deadline di ieri fissata dalla Lega per presentare un compratore e iscriversi regolarmente al campionato di quarta divisione (League Two). La squadra del North London dopo aver avuto diversi problemi finanziari negli ultimi anni, era stato acquistata a dicembre al prezzo simbolico di un euro dall’uomo d’affari Steve Dale. In prossimità della scadenza di ieri pomeriggio, Dale aveva proposto all’EFL una proroga di 24 ore in cui avrebbe potuto presentare un acquirente per ripianare i quasi 10 milioni di euro di debiti della società. Durante il pomeriggio sono arrivate tre offerte di acquisto ma la Lega ha rifiutato la proposta.