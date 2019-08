Consigli fantacalcio, 2^ giornata: chi schierare e chi evitare, Piatek può sbloccarsi

CONSIGLI FANTACALCIO – Si torna subito in campo per la seconda giornata del campionato di Serie A, un turno che si preannuncia scoppiettante con due big match, il derby tra Lazio e Roma e la sfida scudetto tra Juventus e Napoli. Il turno si apre con la sentitissima partita tra Bologna e Spal, alle 18 di sabato invece in campo il Milan con la squadra di Giampaolo chiamata al riscatto contro il Brescia, i rossoneri non possono permettersi un nuovo passo falso dopo quello contro l’Udinese. Programma ricco nella serata di domenica, la Fiorentina sul campo del Genoa, la Sampdoria affronta sempre lontano dal pubblico amico il Sassuolo, cerca conferma l’Inter, la squadra di Antonio Conte dovrà vedersela con il Cagliari.

BOLOGNA-SPAL – Partita molto sentita tra due squadre alla ricerca della prima vittoria in campionato. Può essere la partita di Orsolini, calciatore in grado di portare imprevedibilità, potrebbe riscontrare difficoltà invece DI Francesco.

MILAN-BRESCIA – Il Milan non può permettersi un nuovo passo falso ed inevitabilmente bisognerà schierare in formazione l’attaccante Piatek, questa volta può rimanere a bocca asciutta l’altro bomber Donnarumma.

JUVENTUS-NAPOLI – I calci piazzati potrebbero risolvere la partita, va schierato dunque il centrocampista Pjanic, al contrario può rivelarsi una partita complicata per calciatori come Khedira o Matuidi.

LAZIO-ROMA – La qualità di Luis Alberto può fare la differenza, da evitare di schierare la coppia di difensore giallorossi, Mancini e Fazio.

ATALANTA-TORINO – Partita che si preannuncia ricca di gol, sì a Zapata e Belotti, no ai difensori delle due squadre.

CAGLIARI-INTER – Match che si preannuncia difficile per Lukaku in una partita che l’Inter dovrà risolvere in contropiede, la qualità di Joao Pedro può invece fare la differenza.

GENOA-FIORENTINA – Chiesa può risultare determinante in campo aperto, dubbi sulla conferma di Pinamonti.

LECCE-VERONA – Falco ha dimostrato di poter fare la differenza, può soffrire invece l’attacco del Verona.

SASSUOLO-SAMPDORIA – Quagliarella può sbloccarsi in campionato dopo il negativo esordio contro la Lazio, possono trovare difficoltà in trasferta i centrocampisti blucerchiati.

UDINESE-PARMA – Può essere l’ultima partita di De Paul con l’Udinese, lascia con un gol? Inglese invece non sembra ancora nella migliore condizioni di forma.