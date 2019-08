Consigli fantacalcio, i 5 top per ogni ruolo: Handanovic e Cristiano Ronaldo certezze assolute

CONSIGLI FANTACALCIO – Mancano solo due giorni all’attesissimo inizio del campionato. Con la Serie A torna anche l’amatissimo fantacalcio. C’è chi ha già fatto l’asta e chi, invece, aspetta sino all’ultimo per creare la propria fantarosa. Tanti i volti nuovi della prossima stagione, tante le certezze su cui puntare. CalcioWeb ha fornito una guida apposita con tutti i consigli per l’asta: formazioni, nuovi acquisti e analisi. Qui, invece, andremo a vedere chi sono i top del fantacalcio, indicando 5 nomi per ruolo.

PORTIERI – Senza un portiere forte, non si va da nessuna parte. C’è chi preferisce, però, risparmiare affidandosi agli incroci con gli estremi difensori delle medio-piccole. Avere un top del ruolo costa certamente di più, ma evita brutte sorprese nel corso della stagione. Questi i migliori portieri.

HANDANOVIC SZCZESNY DONNARUMMA SIRIGU MERET

DIFENSORI – Quello difensivo è il reparto su cui spesso si fanno le maggiori scommesse. Pescare il jolly di turno, che riesce a mettere a segno 4-5 gol, può rivelarsi l’arma vincente. Ma anche qui andare troppo di fantasia rischia di penalizzare alla lunga. Serve avere qualche certezza. Questa la top 5 dei difensori.

KOULIBALY KOLAROV SKRINIAR DE LIGT IZZO

CENTROCAMPISTI – A detta di molti, quello mediano è il reparto che ti fa vincere il fantacalcio. Importante spendere e spendere bene. Avere un top del ruolo è di fondamentale importanza. Si deve andare sulle certezze assolute, in grado di regalare voti, assist e gol. Questi i 5 centrocampisti migliori in termini di bonus.

CHIESA MILINKOVIC-SAVIC SUSO FABIAN RUIZ GOMEZ

ATTACCANTI – Il reparto più importante. Qui non si deve toppare la scelta. I gol sono l’essenza del fantacalcio, lo strumento indispensabile per conquistare la vittoria. Questa la top 5 degli attaccanti.