Nel pomeriggio di oggi il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati per il doppio impegno degli azzurri in trasferta alle qualificazioni ad Euro 2020 contro Armenia (il 5) e Finlandia (l’8). A seguito dell’infortunio occorso a Chiellini, che era presente in lista, l’allenatore è stato costretto a trovare un sostituto: la scelta è ricaduta sul difensore della Lazio Francesco Acerbi.