Sfogo in Coppa America, Messi squalificato per 3 mesi

E’ arrivata la sanzione della Conmebol nei confronti di Lionel Messi dopo le dure parole dell’argentino contro la confederazione sudamericana durante la Copa America, il calciatore del Barcellona è stato squalificato per 3 mesi. Il calciatore, espulso nel match per il 3-4 posto contro il Cile si era rifiutato di ritirare la medaglia dichiarando di “non voler far parte di questa corruzione”. Frasi che sono state considerate inaccettabili, adesso la squalifica di 3 mesi che impedirà a Messi di prendere parte alle amichevoli contro Cile, Messico e Germania in programma rispettivamente il 5, 10 settembre e 9 ottobre.