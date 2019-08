Coppa di Germania, impresa del Borussia Dortmund: il Bayern Monaco deve arrendersi

Impresa del Borussia Dortmund che ha vinto la Supercoppa di Germania, successo per 2-0 sul Bayern Monaco, vincitore dello scorso campionato, nei primi minuti molto meglio la squadra di Favre che va vicina al gol in diverse occasioni, il primo tiro in porta del Bayern arriva al 23′ con Coman. Paco Alcacer (48′) e Jadon Sancho (69′), in contropiede dopo una fuga solitaria decidono la partita che vede le due squadre come consueti avversari dell’ultimo decennio, i bavaresi si erano aggiudicati gli ultimi tre trofei. Finisce 2-0, inizia alla grande la stagione del Borussia Dortmund, delusione invece per il Bayern Monaco che dovrà riscattarsi tra campionato e Champions League.