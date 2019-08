Coppa di Germania, si qualificano Eintracht Francoforte e Lipsia: tripletta di Rebic in 13 minuti

Si sono giocate altre partite importanti valide per la Coppa di Germania, Eintracht Francoforte e Lipsia superano il primo turno. Qualificazione con i brivido per la squadra di Huetter, sotto 2-0 a Manneheim dopo 11 minuti per la doppietta di Sulejmani, prima Kamada e poi Kostic firmano la prima rimonta prima dell’intervallo, poi l’Eintracht va di nuovo sotto (Marx al 73′) poi si scatena Rebic che sigla una tripletta in 13 minuti e 5-3 finale, rischia un pò anche il Lipsia, successo a Osnabruck per 3-2 con doppietta di Sabitzer e gol di Klostermann. La competizione ha già regalato grande spettacolo.