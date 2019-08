Coppa Italia, il Cosenza chiede l’inversione di campo con il Monopoli

“Al fine di preservare il prato del San Vito Gigi Marulla, interessato nelle scorse settimane da lavori indispensabili per risolvere le problematiche relative al drenaggio, si e’ deciso di chiedere l’inversione di campo per la gara di Coppa Italia tra Cosenza e Monopoli”. Lo ha comunicato il Cosenza con una nota sul proprio sito in vista del prossimo impegno. Si stanno giocando importanti partite valide per la Coppa Italia, entro le prossime ore è attesa la risposta definitiva alla richiesta del club calabrese.