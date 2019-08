Coppa Italia, la Fiorentina rimonta nel finale: Monza ko 3-1 sotto i colpi di Vlahovic

Il Monza spaventa la Fiorentina ma alla fine sono i viola ad approdare al quarto turno eliminatorio di Coppa Italia vincendo in rimonta per 3-1. Al “Franchi”, dopo un avvio di marca viola, la squadra di Brocchi prende coraggio e al 34′ trova il vantaggio con Brighenti, tutto solo in mezzo all’area sul cross dalla destra di Lepore. La Fiorentina si vede annullare per fuorigioco un gol a Boateng, poi si scatena Vlahovic, entrato da pochissimo, che all’80’ pareggia i conti e sei minuti dopo completa la rimonta mentre all’89’ tocca a Chiesa mettere in cassaforte il passaggio del turno: prossimo ostacolo una fra Cittadella e Carpi.

Al termine della gara, il protagonista del match, Dusan Vlahovic è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: “Sono molto contento di aver segnato i miei primi gol con la Fiorentina, ringrazio il mister, lo staff e i tifosi che ci hanno aiutato a fare questo risultato. Cosa mi ha detto Montella? Di segnare e l’ho fatto due volte. Grazie anche a Montiel per i suoi assist. Voglio giocare e farò di tutto per far vedere al mister che sono pronto”.