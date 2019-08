Tabellone Coppa Italia, secondo turno: date ed orari delle partite

Sono stati comunicati orari e date del secondo turno di Coppa Italia, si preannunciano partite scoppiettanti ed in grado di dare indicazioni per il proseguo della stagione. Tante le partite interessanti, domenica alle 20.30 prevista la partita tra Empoli e Reggina, i calabresi sono reduci dalla convincente vittoria al Granillo contro il Vicenza. Interessante anche la sfida tra Benevento e Monza, il Chievo Verona in casa contro il Ravenna. Promette spettacolo anche Salernitana-Catanzaro, emozioni anche nella sfida tra Venezia e Catania. Ecco il programma completo con orari e date.

PERUGIA – TRIESTINA DOMENICA 11/08 ORE 20.30

SPEZIA – PRO PATRIA DOMENICA 11/08 ORE 18.00

CREMONESE – V. FRANCAVILLA DOMENICA 11/08 ORE 20.30

EMPOLI – REGGINA DOMENICA 11/08 ORE 20.30

PESCARA – MANTOVA DOMENICA 11/08 ORE 20.30

BENEVENTO – MONZA DOMENICA 11/08 ORE 20.30

LIVORNO – CARPI DOMENICA 11/08 ORE 20.45

CITTADELLA – PADOVA DOMENICA 11/08 ORE 20.30

CHIEVOVERONA – RAVENNA DOMENICA 11/08 ORE 18.30

CROTONE – AREZZO DOMENICA 11/08 ORE 20.45

PORDENONE – FERALPISALO’ A UDINE DOMENICA 11/08 ORE 20.30

SALERNITANA – CATANZARO DOMENICA 11/08 ORE 20.45

JUVE STABIA – IMOLESE DOMENICA 11/08 ORE 20.45

ASCOLI – PRO VERCELLI SABATO 10/08 ORE 18.30

TRAPANI – PIACENZA DOMENICA 11/08 ORE 20.30

VENEZIA – CATANIA DOMENICA 11/08 ORE 19.00

FROSINONE – CARRARESE DOMENICA 11/08 ORE 20.30

MONOPOLI – COSENZA DOMENICA 11/08 ORE 20.30

V. ENTELLA – SÜDTIROL DOMENICA 11/08 ORE 20.30

PISA – POTENZA DOMENICA 11/08 ORE 20.45