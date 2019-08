Coppa Italia Serie C, il Bari soffre ma batte la Paganese: Cesena qualificato

Il Bari supera la resistenza della Paganese ed esordisce nel migliore dei modi nella Coppa Italia di serie C. I biancorossi vincono 3-2 e ringraziano il portiere azzurrostellato Campani che, al 3′ della ripresa, cerca di dribblare Antenucci regalando al bomber il gol del 2-1. Nel primo tempo a segno il pugliese Kupisz (29′) e provvisorio pareggio di Caccetta (31′). A 12′ dalla fine il pareggio di Alberti dopo uno svarione di De Cesare ma il timbro sulla vittoria arriva al 41′ st sempre con super Antenucci. Il Cesena, invece, è la prima qualificata. I bianconeri vanno sotto subito (2′ Gennari), poi rifilano tre gol (27’pt Brignani, 32’pt Capellini, 38’st Russini) a una combattiva Vis Pesaro. Un travolgente Ogunseye (Olbia) affossa il Rieti con una tripletta, due legni ed un assist per il quarto gol di Riccardo Doratiotto, ex Primavera del Cagliari. Nessun problema per il Teramo a Fano, vincono anche Como, Giana, Reggiana e Vibonese mentre negli anticipi del sabato il Modena ha rimediato un pareggio in extremis e la Pistoiese ha perso contro il Pontedera. Nel prossimo fine settimana sono in programma le ultime partite dei triangolari della Fase eliminatoria e le partite di ritorno dei gironi con due squadre.