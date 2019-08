Coppa Italia Serie C, Modena eliminato: solo un pari per l’Avellino

Il Modena perde ed esce dalla Coppa Italia di C. I canarini dopo il pareggio all’esordio con la VirtusVecomp sono incappati in una sconfitta al Menti di Vicenza contro l’ArzignanoChiampo. Per l’Avellino, invece, solo un 2-2 nell’esordio ufficiale della nuova stagione. Domenica battendo il Bari, in casa, potrà centrare la qualificazione al secondo turno di coppa. Sempre domenica prossima sono in programma le ultime partite dei triangolari della Fase eliminatoria e le partite di ritorno dei gironi con due squadre.

GIRONE F:

Arzignano Valchiampo-Modena 2-1.

Prossimo turno: V.Vecomp-Arzignano (17.30).

Classifica: Arzignano Valchiampo 3, Modena* e VirtusVecomp 1. (*Una partita in più).

GIRONE I:

Paganese-Avellino 2-2;

Prossimo turno: Avellino-Bari (17.30).

Classifica: Bari 3, Paganese* ed Avellino 1. (*Una partita in più)