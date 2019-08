Si è giocata una partita spettacolare valida per la Coppa Italia di Serie C, la competizione è entrata nella fase importante e sono arrivate indicazioni per il proseguo della stagione. La Pianese ferma, a sorpresa, il Pontedera nell’anticipo del primo turno della Fase Eliminatoria della Coppa Italia. Botta e risposta, a Benedetti per la Pianese, risponde Tommassini per il Pontedera, finisce 1-1, giusto per quanto visto in campo. Domani sono previste altre sei partite.