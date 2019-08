Cosenza-Salernitana tv e streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie B. Il Cosenza fa il suo esordio al “San Vito-Gigi Marulla” dopo il pareggio per 0-0 a Crotone. Salernitana che è partita bene battendo per 3-1 il Pescara. La partita sarà trasmessa sulla piattaforma streaming Dazn, visibile da smart Tv, Pc, tablet, smartphone e sui decoder Sky Q.