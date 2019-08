Cristiano Ronaldo assente in amichevole, la Polizia coreana ha fatto irruzione nella sede dell’agenzia

In attesa dell’inizio della stagione continua a far discutere l’assenza in Corea di Cristiano Ronaldo nell’amichevole disputata dalla Juve a Seul, nel dettaglio la polizia sudcoreana ha fatto irruzione nella sede dell’agenzia che ha organizzato il match. “Nella giornata di giovedì abbiamo fatto irruzione – ha raccontato ad AFP un’agente delle forze dell’ordine – Controlliamo se l’agenzia ha organizzato l’incontro sapendo che Ronaldo non avrebbe giocato”. La denuncia è stata presentata nei confronti dell’agenzia ‘TheFasta’ che sostiene come fosse presente una clausola nel quale veniva assicurata la presenza del portoghese per almeno 45 minuti, Cr7 invece non è mai entrato in campo.