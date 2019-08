Cristiano Ronaldo, per i bookie sarà pioggia di gol in Champions League

La Juventus si prepara per la prossima stagione ed un sicuro protagonista sarà Cristiano Ronaldo, il portoghese proverà a portare la Champions League a Torino, trofeo che ormai manca da troppo tempo. Nel suo primo anno in Serie A ha vinto lo scudetto adesso l’obiettivo è inevitabilmente vincere in Europa, nell’ultima edizione della Champions CR7 è andato in gol per 6 volte, buon bottino ma sotto la media. Gli analisti Snai puntano tanto sul portoghese, superare le otto reti, riferisce Agipronews, è un obiettivo a 1,65. Scommesse anche per il campionato: l’anno scorso furono 21, andare sopra quota 25 è una eventualità da 1,85.