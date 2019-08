Cristiano Ronaldo, dichiarazioni a sorpresa su Messi e sul Portogallo: “A cena insieme? Io…”

Rivali in campo, stima reciproca fuori. E’ questo quanto emerge dalla seconda parte dell’intervista di Cristiano Ronaldo all’emittente portoghese “TVI”. Il dualismo è ovviamente con Lionel Messi. Queste le parole del portoghese.

“Non ho dubbi sul fatto che Messi mi ha reso un giocatore migliore e che io ho fatto lo stesso con lui. Le rivalità fanno bene, sono salutari, nel calcio o in qualsiasi altro sport. Ammiro la carriera che sta facendo Leo e lui stesso ha detto pubblicamente che era dispiaciuto che avessi lasciato la Liga. Questo perché anche a lui piaceva la nostra rivalità. Ho un rapporto professionale eccellente con lui. Se siamo mai andati a cena insieme? No ma in futuro chissà, io non avrei alcun problema, lui è argentino e lo è anche la mia compagna”.

Si parla poi dell’ipotesi ritiro dalle scene internazionali.

Non chiudo porte, finché ho forza e motivazione ci sarà sempre, lascerò la nazionale solo quando non mi vorranno più. Il Mondiale in Qatar? Onestamente non lo escludo, potrebbe succedere”.

Infine un elogio a Joao Felix, per molti destinato a raccoglierne l’eredità.

“Credo molto in lui, non ho dubbi che lui e Bernardo Silva avranno successo”.