Cristiano Ronaldo-Messi, il dualismo continua: “Io ho vinto la Champions con squadre diverse, lui no”

E’ più forte Cristiano Ronaldo o Messi? Ognuno ha la propria idea e probabilmente il duello non si risolverà mai in favore di nessuno. CR7 ha alimentato le voci con una provocazione durante un’intervista a DAZN: “La differenza tra me e lui è che io sono andato in diversi club e ho vinto la Champions. Sono stato capocannoniere della Champions League sei volte di seguito, non ci sono molti giocatori che hanno vinto cinque volte la Coppa. Mi identifico con questa competizione“. Ronaldo poi ha però aggiunto: “Messi è un giocatore eccellente, non verrà ricordato solo per i Palloni d’Oro, ma anche per l’essere sempre al top, anno dopo anno, come me”.