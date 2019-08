Il Ct dell’Olanda Ronald Koeman: “Presto De Ligt sarà titolare alla Juve, non sono preoccupato”

Il suo è stato uno dei colpi dell’estate del mercato italiano. Matthijs de Ligt è arrivato alla Juventus dopo aver fatto vedere grandi cose all’Ajax. Non c’è però stato l’esordio in campionato a Parma. A parlarne ai microfoni della tv ‘Nos‘ è il ct dell’Olanda Ronald Koeman.

“Per un verso si pensa che dovrebbe giocare, perché il suo cartellino è costato parecchio. Per un altro però se in un club ci sono Chiellini e Bonucci è giusto che l’allenatore possa fare scelte diverse. Io ho parlato con il ragazzo due settimane fa. Mi ha spiegato che deve adattarsi al modo di giocare e di difendere dell’Italia. All’Ajax era tutto diverso; in Olanda basta la fisicità, in Serie A conta molto la posizione. Non sono preoccupato. Un giocatore con le sue qualità giocherà tante gare di certo; presto sarà titolare. Ovviamente, non è in dubbio per l’Olanda“.