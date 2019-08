Dani Alves trova squadra. Dopo l’annuncio pubblico del calciatore, che aveva dichiarato di essere in cerca di una squadra, ecco la firma. Il terzino brasiliano torna in patria e, a 36 anni, firma per il San Paolo. Per l’ex terzino di Barcellona e Juventus, nell’ultima stagione al PSG, contratto fino al 2022.