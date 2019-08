De Rossi: “Al Boca per una passione che ho sin da piccolo. Qui posso giocare ad alti livelli”

“Il Boca è un grande club, che vuole vincere e vuole fare le cose per bene. Mi ha mosso la passione che ho per questo club, da quando sono piccolo, e mi ha spinto la motivazione che ho di giocare al calcio, a livelli seri. Questo è un club che mi permetterà di giocare a livelli seri, nella maniera che piace a me”. Queste le parole di Daniele De Rossi pubblicate sul profilo Twitter del Boca Juniors, come anticipo di un’intervista rilasciata dall’ex centrocampista della Roma ai canali ufficiali del club di Buenos Aires.