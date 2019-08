De Rossi, che elogio da Maradona: “Mi ha riempito l’anima, quando passa dobbiamo farci il segno della croce”

“Daniele mi ha riempito l’anima. E’ un ragazzo milionario, che potrebbe scegliere qualsiasi posto dove andare a riposarsi e a guadagnare tanti soldi. Invece viene qui, al Boca, a vedere la Bombonera, e sceglie l’Argentina. Quando passa De Rossi dobbiamo farci il segno della croce“. In un senso o nell’altro, Diego Armando Maradona non è mai banale. Né quando c’è da criticare né quando c’è da elogiare. Come fa in questo caso con De Rossi, nuovo giocatore del Boca Juniors, in una dichiarazione rilasciata a Espn.