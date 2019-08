De Rossi dopo l’esordio con il Boca: “è stato qualcosa di magico”

“E’ stato qualcosa di magico, qualcosa che ho sempre sognato. Pero’ quando gioco metto da parte le emozioni, mi concentro sulla gara”. Sono le dichiarazioni di Daniele De Rossi dopo l’esordio con vittoria, alla Bombonera di Buenos Aires con la maglia del Boca Juniors in un’intervista a Fox Sport ripresa da Ole’, “sono stato accolto benissimo, come non dimentichero’ mai. Sono felice, mi sento a casa. Ero un po’ spaventato per i tanti cambiamenti, ma ora sono felicissimo”.

Adesso l’andata dei quarti di finale di Copa Libertadores contro la LDU Quito: “Giocheremo in quota ma non mi preoccupa. In fondo non si decidera’ tutto all’andata pero’ non bisogna sottovalutare la LDU. Semifinale con il River? Se accadra’ sara’ una sfida indimenticabile, caldissima”.

“Ho un gruppo su Whatsapp dove parlo con i miei amici solo di centrocampisti, e la foto e’ quella di Riquelme, un giocatore che non trovi nel Calcio di oggi. Per me e’ un idolo, penso sia il centrocampista piu’ completo della storia, secondo solo a Iniesta che e’ stato il piu’ forte”.