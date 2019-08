Del Piero, ‘vicinanza’ a De Rossi: “Chissà come si sentirà”, poi la confessione… [FOTO]

“Chissà come si sentirà Daniele De Rossi, pronto a scendere in campo con il Boca Juniors per la prima volta senza i colori della vita addosso. Io mi sentii un po’ “perso”… In bocca al lupo e un grande abbraccio Daniele!” Con questo tweet di pochi minuti fa, Alessandro Del Piero ha voluto esprimere tutta la sua ‘vicinanza’ a Daniele De Rossi, legato come lui dallo stesso destino: dopo tanti anni con la stessa maglia cucita addosso, un finale di carriera inaspettato e lontano dalla città che li ha visti crescere e diventare campioni.

