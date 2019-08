Demolizione San Siro, Lega Milano: “cade la scusa per Inter e Milan”

“Le vibrazioni registrate alcuni mesi fa nel terzo anello di San Siro non costituiscono un pericolo per il pubblico”, l’opposizione si lancia all’attacco dell’ipotesi di demolizione di San Siro. “Cade la scusa che Inter e Milan avevano addotto per la demolizione di San Siro – afferma Gabriele Abbiati della Lega – quindi adesso vogliamo sapere quale decisione intendono prendere le due societa’ e soprattutto capire cosa vuole fare l’amministrazione comunale. Speriamo che al piu’ presto arrivi in Aula la documentazione per poterla analizzare”. Fabrizio De Pasquale, capogruppo di Forza Italia, sottolinea “che il Consiglio comunale deve essere messo nelle condizioni di prendere una decisione”, chiedendo “uno studio terzo dagli uffici del Comune che ci dica se, per avere effettivamente uno stadio moderno, sia necessario costruirne uno nuovo o se puo’ essere rifunzionalizzato l’attuale impianto”.

“L’amministrazione non perda altro tempo – e’ l’opinione di Matteo Forte, di Milano Popolare – ed eviti un danno erariale: venda uno stadio ad oggi ancora in ottimo stato di conservazione. Si metta a bando la struttura prima di ogni altra ipotesi su abbattimento e ricostruzione, perche’ il rischio per il Comune e’ quello di aspettare le due societa’ e rimanere poi con il cerino in mano”. Marco Fumagalli, capogruppo della Lista Civica Beppe Sala, risponde “il fatto che non ci siano problemi di sicurezza per i cittadini e’ la cosa piu’ importante”. Carlo Monguzzi, in una nota, sottolinea come in seguito “alla verifica dell’assoluta sicurezza dello Stadio di S.Siro, e’ a maggior ragione da respingere la richiesta delle due societa’ di costruirne uno nuovo”.