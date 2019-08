Derby County, ufficiale Rooney in veste di giocatore-allenatore [DETTAGLI]

Nuova avventura in Championship, la seconda divisione inglese, per Wayne Rooney. L’attaccante 33enne avrà il ruolo di giocatore-allenatore del Derby County, ad ufficializzarlo il club che rende noto come l’attaccante, oggi in forze allo DC United nella Major League Soccer americana, approderà al Derby County a gennaio 2020 e giocherà col club fino all’estate del 2021 con opzione per la stagione successiva. Rooney vestirà la maglia numero 32 e si unirà al Derby County al termine della stagione Mls. L’attaccante, oltre al ruolo di giocatore, entrerà nello staff tecnico guidato dall’olandese Phillip Cocu. “Sono entusiasta per questa opportunità, non vedo l’ora di unirmi alla squadra -ha dichiarato Rooney-. Sono felice di poter anche iniziare la mia carriera da allenatore in supporto alla prima squadra e con l’Academy”.

⚽ 359 career goals

🦁 120 England caps

🏆 Premier League x5

🏆 League Cup x3

🏆 FA Cup x1

🏆 UEFA Champions League x1

🏆 UEFA Europa League x1

🏆 FIFA Club World Cup x1 — Derby County (@dcfcofficial) August 6, 2019