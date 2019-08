Domenica sportiva, esordio col botto: più di 800 mila spettatori davanti alla tv

Grande esordio ieri sera per la Domenica Sportiva su Rai 2. La trasmissione, condotta da Jacopo Volpi e Paola Ferrari, ha registrato ottimi ascolti: è stata seguita da 838.000 telespettatori, che equivalgono al 7.1% di share. La prima puntata si è svolta in orario inconsueto: da fine settembre la Domenica Sportiva dovrà iniziare le trasmissioni alle ore 23.30, per il posizionamento in palinsesto del programma di Fabio Fazio. Una situazione penalizzante per lo storico rotocalco Rai, che invece si conferma, anche nell’esordio dell’edizione 2019, l’informazione sportiva in grado di catalizzare l’interesse del pubblico di tifosi a casa, come sottolinea il risultato degli ottimi ascolti registrati dalla prima puntata di domenica 25 agosto 2019.