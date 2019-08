Duarte saluta il Flamengo in lacrime: lo aspetta il Milan

“Vorrei ringraziare il Flamengo per questi meravigliosi cinque anni. Qui sono cresciuto come giocatore e come persona. Sono arrivato da ragazzo, pieno di sogni, e ora me ne vado, avendo l’onore di aver indossato la maglia del club piu’ grande del Brasile”. E’ questo il messaggio postato dal nuovo difensore del Milan Leo Duarte sul proprio profilo Facebook, il calciatore ha pubblicato una foto che lo ritrae in lacrime con la maglia del Flamengo. “Mille grazie a tutti coloro che sono stati al mio fianco in questo periodo: tifosi, dirigenti, staff tecnico e compagni di squadra. Nulla sarebbe stato possibile senza di voi. Grazie Flamengo”. Adesso lo aspetta il Milan, l’intenzione è quella di diventare protagonista nel campionato di Serie A.