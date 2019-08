Europa League, gli accoppiamenti dei playoff: spicca Torino-Wolverhampton, tanti match interessanti

EUROPA LEAGUE – L’Europa League entra nel vivo. Manca soltanto un turno ai gironi e le squadre che vogliono arrivare al tabellone principale sono tante. Tra queste c’è anche il Torino, che ha eliminato agevolmente lo Shakhtyor Soligorsk e affronterà adesso gli inglesi del Wolverhampton. Non sono mancate come sempre le sorprese anche nel terzo turno preliminare: eliminate Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen e Sparta Praga, tra le altre. Accedono invece al playoff squadre come l’Eintracht Francoforte, l’Az Alkmaar, lo Strasburgo e il Celtic. Ricordiamo che sono già qualificate ai gironi: Getafe, Siviglia, Manchester United, Arsenal, Lazio, Roma, Borussia Monchegladbach, Wolfsburg, Rennes, St Etienne, Cska Mosca, Sporting Lisbona, Oleksandrija, Standard Liegi, Besiktas, Wolfsberger, Lugano, Dinamo Kiev, Porto, Basilea, Istanbul Basaksehir, alle quali si aggiungeranno le 6 perdenti del playoff di Champions League. Gli accoppiamenti dell’ultimo turno.

FASE PLAYOFF EUROPA LEAGUE

AEK (Gre)-Trabzonspor (Tur)

Alkmaar (Ned)-Antwerp (Bel)

Ararat-Armenia (Arm)-Dudelange (Lux)

Braga (Por)-Sp. Mosca (Rus)

Celtic (Sco)-AIK Stockholm (Swe)

Espanyol (Esp)-Zorya (Ukr)

FC Astana (Kaz)-BATE (Blr)

FC Copenhagen (Den)-Riga FC (Lat)

FCSB (Rou)-Guimaraes (Por)

Feyenoord (Ned)-H. Beer Sheva (Isr)

Gent (Bel)-Rijeka (Cro)

Legia (Pol)-Rangers (Sco)

Linfield (Nir)-Qarabag (Aze)

Ludogorets (Bul)-Maribor (Slo)

Malmo FF (Swe)-Yehuda (Isr)

Partizan (Srb)-Molde (Nor)

PSV (Ned)-Apollon (Cyp)

Slovan Bratislava (Svk)-PAOK (Gre)

Strasburgo (Fra)-Francoforte (Ger)

Suduva (Ltu)-Ferencvaros (Hun)