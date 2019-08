Fidanzata Cristiano Ronaldo, Georgina si confessa: “è difficile stare con uno come lui”

“Essere il partner di un personaggio cosi’ famoso non e’ facile ma non lo cambierei per nulla al mondo”. E’ la confessione della fidanzata di Cristiano Ronaldo, la modella Georgina Rodriguez, in una intervista concessa a “The Sun”, la compagna del calciatore svela i sentimenti nei confronti del fuoriclasse della Juventus. “Cio’ che provo per lui e’ piu’ forte di qualsiasi altra cosa e qualsiasi tipo di pressione. Assieme siamo piu’ forti; c’e’ una reciproca ammirazione. Sedurre e sognare e’ importante. Dormo sempre in lingerie e preferisco la lingerie sexy: e’ comoda, sensuale e romantica, ha tutto per rendere felice anche il tuo partner”, ha aggiunto la fidanzata di Cristiano Ronaldo.