Si può definire una decisione storica. La Fifa ha infatti dato il suo benestare affinché l’Iraq giochi le partite interne di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar in… casa, più precisamente nella città meridionale di Bassora.

Normalità, da altre parti. Non lì, dove i vari e devastanti conflitti che hanno coinvolto il Paese asiatico dagli anni Ottanta in poi hanno costretto la nazionale a giocare in campo neutro tutte le gare in casa. Nelle qualificazioni al Mondiale 2018, che ha peraltro mancato (come accaduto sempre ad eccezione di Messico 1986), l’Iraq ha giocato le partite “casalinghe” in Iran, Giordania e Malesi.

Ora, la Fifa “a seguito di una valutazione effettuata da parte di una apposita delegazione”, ha dato il via libera a disputare il match contro Hong Kong del 10 ottobre nello stadio da 65.000 posti di Bassora Sports City. L’Iraq è inserito in un girone che comprende anche l’Iran, la Cambogia e il Bahrain. Intanto, in considerazione delle proteste in corso a Hong Kong, la Fifa sta valutando la situazione in vista della partita in programma il 10 settembre contro l’Iran.