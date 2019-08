Fiorentina, superata quota ventimila abbonati: Commisso atteso in Italia

“Superata quota 20.000“. Con un tweet la Fiorentina ha reso noto l’ultimo aggiornamento sulla campagna abbonamenti in vista della stagione 2019/2020. All’indomani del successo in Coppa Italia con il Monza, il club del patron Rocco Commisso ha inviato un semplice messaggio ai tifosi: “Grazie“. Per la gara contro il Napoli è atteso in tribuna autorità anche il presidente e neo proprietario viola Rocco Commisso, che dovrebbe arrivare in Italia, proveniente dagli Stati Uniti, giovedì o al più tardi venerdì.