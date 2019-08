Fiorentina, Antognoni svela il motivo della maglia numero 10 a Boateng

“C’era la dieci libera. Boateng ha le caratteristiche e la personalita’ per indossarla. E’ finita su buone spalle: lui e’ la persona piu’ adatta a vestire questa maglia”. Sono le parole di Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Pol Lirola, sull’arrivo di Kevin-Prince Boateng e sulla maglia numero 10.

Poi parla proprio Lirola: “appena ho finito l’Europeo con l’Under 21 il mio procuratore mi ha detto dell’interesse della Fiorentina: ho parlato con Pradè e l’interesse forte che hanno mostrato verso di me è stata la chiave per capire che dovevo venire qui”. Su Federico Chiesa. “Lo conoscevo già da avversario ed è fuori dal normale per velocità e potenza, è uno che fa la differenza in serie A. Non ho ancora parlato di cose specifiche con il mister, anche perché è solo una settimana che mi alleno con la squadra. Ora devo pensare a prendere il ritmo e mettere minuti nelle gambe per arrivare al massimo della forma per la partita del 24 agosto contro il Napoli“.